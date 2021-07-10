میزان کل بدهی مالیاتی استان، ۲۲۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی غفاری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مالیات بر درآمد به خزانه دولت واریز و با توجه به تحقق منابع به صورت ابلاغ به ازای هر واحد دو و نیم برابر به استان پرداخت می‌شود.

وی بیان داشت: چهار درصد از درآمد ۹ درصد وصولی این مالیات بین دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان توزیع می‌شود.

غفاری تصریح کرد: در سال گذشته ۸۴ میلیارد تومان توزیع شد و در سه ماهه سال جاری نیز، بیش از ۳۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شد.

وی افزود: کهگیلویه و بویراحمد کمترین بدهکاران مالیاتی را دارد و از ۱۲۰۰ بدهکار مالیاتی استان، مشخصات ۶۰ درصد در سامانه وجود داشته و اظهار نامه‌های مالیاتی آنها به موقع در سامانه ثبت می‌شود.

غاری تصریح کرد: ثبت به موقع اظهار نامه، بخشودگی و معافیت بالایی دارد که در این رابطه مودیان مالیاتی استان از ثبت اظهار نامه‌ها استقبال می‌کنند.