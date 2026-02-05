۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

علی شمخانی دبیر شورای دفاع شد

دریابان علی شمخانی با حکم رئیس جمهور، دبیر شورای دفاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما با حکم مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دریابان علی شمخانی دبیر شورای دفاع شد.

بر اساس این حکم، مأموریت دبیر شورای دفاع، ایجاد و اداره دبیرخانه شورا و پیگیری برنامه‌های تخصصی آن شامل طراحی و تقویت همه‌جانبه آمادگی‌های دفاعی، تدوین سازوکارهای مقابله با تهدیدات نوظهور، هم افزایی سایر ارکان قدرت جمهوری اسلامی با عرصه دفاعی، تنظیم چارچوب‌های دیپلماسی دفاعی و ساماندهی فعالیت‌های حوزه ارتباطات راهبردی و جنگ شناختی در حوزه راهبردی دفاعی است.

شورای دفاع ساختاری است که پس از جنگ ۱۲ روزه در پاسخ به تهدیدات جدید شکل گرفته و هدف آن افزایش هماهنگی، انسجام و کارآمدی در تصمیم‌سازی دفاعی و ارتقای بازدارندگی در سطوح عالی است. 

دریابان شمخانی از زمان تشکیل این شورا، به عنوان نماینده رهبری در آن حضور داشته است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
