به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ یدالله جوانی، معاون سیاسی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که رونمایی از موشک «خرمشهر-۴» حامل پیامی روشن برای آمریکا و کشورهای غربی درباره عزم ایران در حفظ توانمندی‌های دفاعی است.

وی با بیان اینکه «نشستن پای میز مذاکره به معنای عقب‌نشینی از قدرت نظامی نیست»، تصریح کرد محور گفت‌وگوهای پیش‌رو صرفاً به پرونده هسته‌ای محدود خواهد بود و فضاسازی‌های رسانه‌ای غرب را بخشی از جنگ روانی برای اعمال فشار بر ایران دانست.

جوانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، افزود: «از مواضع اصولی خود عقب نخواهیم نشست و اگر دشمن دچار خطا شود، پاسخ ایران قاطع خواهد بود.»

معاون سیاسی فرمانده سپاه همچنین گفت تیم مذاکره‌کننده کشور با اتکا به توان ملی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی وارد گفت‌وگوها خواهد شد و هیچ‌گونه تضعیف در حوزه قدرت دفاعی در دستور کار قرار ندارد.