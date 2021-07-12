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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۷:۳۱

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

افزایش موارد بستری کرونا/ بیشترین مرگ و میر در ۳ استان

افزایش موارد بستری کرونا/ بیشترین مرگ و میر در ۳ استان

سخنگوی وزارت بهداشت، از افزایش میزان مراجعات سرپایی بیماران کرونایی و همچنین موارد بستری و فوتی های این بیماری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، گفت: در هفته گذشته تعداد مراجعان سرپایی کرونا مثبت در کشور حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی موارد مثبت بستری، افزود: همچنین شاهد افزایش ۱۰ درصدی فوتی‌ها نسبت به هفته قبل‌تر بودیم.

لاری ادامه داد: استان‌های ایلام، یزد، کرمان، مازندران و بوشهر به ترتیب دارای بیشترین میزان بروز موارد بستری کرونا مثبت در کشور بودند. ضمن اینکه استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر دارای بیشترین میزان موارد مرگ و میر کرونا هستند.

وی گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور با حد مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد و استان‌های یزد و هرمزگان دارای پایین‌ترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور هستند.

لاری اظهار کرد: ویروس جهش یافته نوع دلتا سرعت تکثیر و شیوع بالاتری نسبت به جهش‌های قبلی ویروس کرونا دارد و با توجه به شیوع گسترده آن در بسیاری از نقاط کشور، لزوم پایبندی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و در صورت تداوم روند کاهشی عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی، شرایط بیماری در کشور به مراتب سخت‌تر خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: از همه مردم می‌خواهیم که حتی در صورت تزریق واکسن کرونا نیز موارد بهداشتی مانند استفاده از ماسک و عدم حضور در محل‌های سربسته و پرتجمع را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم در روزهای آتی با رسیدن محموله‌های جدید واکسن کرونا، فرآیند واکسیناسیون کووید ۱۹ سرعت بیشتری بگیرد.

کد مطلب 5255830

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    نظرات

    • لیلا موحدیان IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
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      پاسخ
      با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت منبی بر امار بالای ابتلا در سیستان و یزد و بوشهر چرا در استان یزد که ما در یکی از شهرستان های ان ساکن هستیم واکسن به افراد ۵٠ سال به بالا تزریق نمی کنن

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