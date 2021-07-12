برگزاری المپیک توکیو همزمان با موقعیت اضطراری در توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوشیهیده سوگا» نخست وزیر ژاپن به منظور مهار کرونا چهارمین حالت اضطراری در توکیو را اعلام کرد.

این دوره تا ۲۲ آگوست (۳۱ مردادماه) ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب زمان برگزاری بازی های المپیک (اول تا ۱۷ مردادماه) را هم در برمی گیرد اگرچه قرار است این دوره بازی ها بدون حضور تماشاگر برگزار شود.

طبق اعلام سایت kyodo news و با وجود اعلام وضعیت اضطراری در توکیو، برخی مردم همچنان نسبت به افزایش عفونت های ناشی از کرونا نگران هستند.

«توشی هیرو نوماتا» که ۶۰ سال دارد در این زمینه گفته است: طبیعی است که بازی ها بدون تماشاگر باشد اما مطمئناً باعث افزایش رفت و آمد مردم خواهد شد. من نگران هستم که این امر منجر به افزایش بیشتر تعداد عفونت شود.

همچنین زنی ۵۰ ساله از بخش میناتو توکیو از اعلامیه مکرر دولت در مورد موارد اضطراری COVID-۱۹ در پایتخت ابراز نا امیدی کرد و گفت: من در این تکرار فایده ای نمی بینم. همچنین فکر می کنم توضیحات کافی از دولت در مورد هدف آن ارائه نشده است.

«تورو کمادا» یکی از ساکنان شهر یائو در اوزاکا گفت: من می خواهم که دولت اقدامات کوتاه مدت مانند تحویل سریع واکسن ها را انجام دهد.

بر پایه این گزارش، میزان واکسیناسیون در ژاپن بسیار عقب تر از سایر کشورهای پیشرفته است و کمبودهای اخیر تأمین واکسن باعث سردرگمی شده است.

«کاتسونوبو کاتو» دبیر ارشد کابینه دولت ژاپن اعلام کرد که وضعیت اضطراری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از توکیو در تعطیلات تابستان و دوره تعطیلات پیش رو اعلام شده است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی منظم گفت: ما از مردم تقاضای درک و همکاری می کنیم زیرا اعلامیه این دور برای اطمینان از جلوگیری از انفجار سراسری عفونت ها تا پیشرفت واکسن است.