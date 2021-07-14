فرهنگ گران سنگ شیعی وامدار دو رخداد شگرف تاریخی غدیر و عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شعر آئینی کشور در پیامی، شعرای آئینی کشور را به سرودن شعر فاخر جهت گرامیداشت عید سعید غدیر خم فراخواند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرهنگ گران سنگ شیعی که امروزه دارای اعتبار و کیانی ماندگار است، وامدار دو رخداد شگرف تاریخی غدیر و عاشوراست.

سخنوران فارسی زبان از دیرباز با حضور تأثیر گذار در این عرصه موضوعی، موجبات تداوم این حرکت عظیم را فراهم آورده‌اند، از حکیم فردوسی گرفته تا کسایی مروزی که در قصیده‌ای فاخر به همین مسئله پرداخته است، و بعدها حکیم سنایی غزنوی و دیگران با ارائه ادله معقول و منقول در اثبات این حاکمیت و جانشینی بلافصل، سخن را به کمال رسانده و حرفی برای گفتن باقی نگذاشته‌اند.

خوشبختانه عزیزانی در فضای مجازی فعال هستند و برای بزرگداشت عید سعید غدیر خم روز شمار گذاشته و اعلام آمادگی کرده‌اند.

در همین راستا کانون شاعران آئینی استان قم به سرپرستی حاج غلامرضا فلاح متخلص به (امین) که شاعری متعهد، سخن شناس و مدیری لایق هستند به این امر خطیر همت گمارده و قراراست طی فراخوانی سراسری از شاعران بزرگ آئینی معاصر در کشور اشعاری که به مناسبت غدیر خم سروده شده است یا می‌سرایند در فضای مجازی کانون شاعران آئینی استان قم بارگذاری کنند، و پس از بر رسی آثار، بهترین‌ها را برای استفاده قاطبه مداحان و ستایشگران اهل بیت، سخنوران دینی، مجریان رسانه‌های سمعی و بصری و دیگر کاربران حوزه‌ی دینی منتشر نمایند.

امیدوارم شاعران بزرگ و متعهد آئینی به استقبال این امر رفته و با خلق آثار ارزشی تازه ای، یک شور و شکوهی ویژه به این مراسم علوی ببخشند، تا ان‌شاءالله نتیجه به گونه‌ای باشد که همه از نتایج این حرکت معنوی برخوردار گردند.

بنده نیز از راه دور، دست عزیزان را برای این همکاری می‌فشارم و از همه التماس دعا دارم.

و من الله توفیق

۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰

دبیر شعر آئینی کشور

محمدعلی مجاهدی (پروانه)