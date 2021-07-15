محمد راستاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساختهی بندری در نقاط مختل کشور تلاشهای خوبی صورت گرفته و امروز شاهد افتتاح برخی از این طرحها هستیم.
وی از افتتاح ۱۶ پروژه بندری بزرگ با اعتبار سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استانهای بوشهر، مازندران، خوزستان و هرمزگان خبر داد و افزود: این طرحها با دستور رئیسجمهور بهصورت ویدئو کنفرانس به بهرهبرداری رسیدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ایجاد ۷۶۰ فرصت شغلی جدید با افتتاح این طرحها خبر داد و افزود: طرح توسعه پایانه کانتینری بندر شهید رجایی با اسکله ۴۰۰ متری و محوطه ۳۱ هکتار پسکرانه از مهمترین طرحها است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از سه اسکله نفتی در بندر شهید رجایی افزود: دو فروند کشتی لایروب مکنده مخزندار با اعتبار ۸۴ میلیون یورو در حوزه جنوب غرب و جنوب شرق کشور به ناوگان سازمان بنادر افزوده میشود.
راستاد از دیگر پروژهها به انبارهای چند منظوره با مشارکت خصوصی اشاره کرد.
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