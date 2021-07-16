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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۵

آغاز ثبت‌نام کارشناسی بدون آزمون ۱۴۰۰ پیام نور از نیمه دوم مرداد

آغاز ثبت‌نام کارشناسی بدون آزمون ۱۴۰۰ پیام نور از نیمه دوم مرداد

فرایند ثبت نام برای پذیرش مقطع کارشناسی بدون آزمون ۱۴۰۰ دانشگاه پیام‌نور از نیمه دوم مرداد ماه در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در ۸۵ درصد رشته‌ها بر اساس پذیرش بدون آزمون و سوابق تحصیلی داوطلبان صورت می‌گیرد.

امسال نیز همزمان با آغاز انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۰، فرایند ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور در پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org آغاز می‌شود.

فرایند ثبت نام برای پذیرش مقطع کارشناسی بدون آزمون ۱۴۰۰ دانشگاه پیام‌نور از نیمه دوم مرداد ماه در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می‌شود.

کد مطلب 5258992
زهرا سیفی

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