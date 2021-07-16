منتظر تحول گفتمان خدمت به مردم در دولت آینده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت نعمتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر نیر به تبیین سیره عملی و رفتاری امام باقر علیه السلام اشاره کرد و گفت: زندگی و سیره امام باقر علیه السلام برای مسلمانان الگویی برای متحد شدن است.

وی با بیان اینکه امام باقر علیه السلام پرچمدار اتحاد امت اسلامی بود اظهار کرد: ایشان توانست با آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص)، کادر علمی و معنوی از همه سیلقه ها و تفکرات را برای امت اسلام تربیت کند.

حجت الاسلام نعمتی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران همین رسالت را نسبت به اتحاد جهان اسلام در برابر دشمنان را بر عهده دارد، افزود: مراسم حج، مهمترین جلوه وحدت مسلمانان و امت اسلام است.

امام جمعه شهرستان نیر در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین نقش ویژه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: شورای نگهبان نهاد راهبردی نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان حساس‌ترین دستگاه قانونی جمهوری اسلامی در مجموعه سازمان قانونی کشور است، اظهار کرد: شورای نگهبان، جایگاهی راهبردی در نظام اسلامی دارد.

حجت الاسلام نعمتی با بیان اینکه امروز صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام برعهده شورای نگهبان است، تصریح کرد: تضعیف و توهین به شورای نگهبان، در واقع تضعیف نظام اسلامی و جمهوریت نظام است.

وی سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را یادآور شد و گفت: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نماد عقلانیت و تدبیر انقلابی امام خمینی (ره) بود.

امام جمعه شهرستان نیر به تبیین دلایل پذیرش قطعنامه از سوی امام راحل پرداخت و گفت: ضعف منابع اقتصادی، اقتصاد نفتی، اجماع سازی علیه ایران توسط دشمنان و بعضی مسائل واقعی دیگر از جمله دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود.

وی به آغاز کار دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: در دولت پیش رو منتظر تحول گفتمان خدمت به مردم هستیم.

حجت الاسلام نعمتی با بیان اینکه رئیس جمهور، مؤثرترین مسئول اجرایی کشور است، گفت: تحقق دولت اسلامی و دولت عدالت خواه و مردم دار مورد انتظار مردم است.

وی تصریح کرد: خدمت، گفتمان اصلی دولت تحول است بنابراین دولت آینده باید با تفکر انقلابی و کار جهادی باید در راستای تحقق وعده خود شبانه روز تلاش کند تا با کسب رضایت مردم، به توفیقات روز افزون برسد.

امام جمعه شهرستان نیر در ادامه سخنان خود به بیان مشکلات روستاهای این شهرستان پرداخت و گفت: روستای مجید آباد با وجود تأمین آب شرب ۱۳ روستا، متأسفانه بر اثر بی تدبیری با مشکل کم‌آبی مواجه است و به طوریکه منازل بالادست روستا از آب شرب بی بهره هستند.

وی از مسئولانی که قول تأمین آب شرب داده بودند خواست تا با ورود مسئولانه به این موضوع مهم، مشکلات آب شرب شهرستان و روستاهای منطقه را حل و فصل کنند.

امام جمعه شهرستان نیر در بخش پایانی سخنان خود به عید قربان نیز اشاره کرد و گفت: عید قربان، عید بندگی و مبارزه با نفس و شکستن بت‌های نفس است.

وی آموزه‌های عید قربان را متذکر شد و افزود: در عید قربان می‌آموزیم که حضرت ابراهیم علیه السلام عزیزترین ثمره‌ی زندگی خود را به خدا داد تا دین خدا و عدل الهی اقامه شود به همین خاطر است که مگه و منی برای حاجیان قربانگاه عشق است.

حجت الاسلام نعمتی با بیان اینکه عید قربان، عید اطاعت از خدا و مبارزه و جدال با کفر است، خاطرنشان کرد: عید قربان در واقع روز اتحاد میان مسلمانان است و شایسته است در این روز کسانی که از تمکن مالی برخوردار هستند با کمیته امداد امام خمینی (ره) در رسیدگی به نیازمندان همکاری کنند.