  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

تولید محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۳۰ کاهش می یابد

تولید محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۳۰ کاهش می یابد

پیش‌بینی می‌شود طی دهه آینده تولید محصولات کشاورزی جهانی، به طور متوسط، سالانه ۱.۴ درصد افزایش یابد که نسبت به رشد تولید دهه گذشته (۱.۷ درصد سالانه) کمتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، گزارش «چشم‌انداز کشاورزی ۲۰۳۰-۲۰۲۱»، تهیه شده توسط OECD و FAO، ارزیابی جامعی از چشم‏‌انداز ۱۰ ساله بازار کالاهای کشاورزی و آبزی‌ها را در سطح جهانی ارائه می‌کند که به عنوان مرجعی برای تجزیه و تحلیل سیاست و برنامه‏ ریزی‌های آینده هم به کار می‌رود.

پیش‌بینی می‌شود طی دهه آینده تولید محصولات کشاورزی جهانی، به طور متوسط، سالانه ۱.۴ درصد افزایش یابد که نسبت به رشد تولید دهه گذشته (۱.۷ درصد سالانه) کمتر خواهد بود.

طی دهه آینده، پیش‏ بینی می‏‌شود که متوسط رشد سالانه حجم تجارت کالاهای مورد بررسی در گزارش چشم‌انداز، ۱.۳ درصد باشد که در مقایسه با رشد ۳ درصد دهه قبل، کمتر است.

به استثنای شکر خام، انتظار می‌رود متوسط رشد سالانه قیمت اکثر کالاهای کشاورزی و دامی طی دهه ۲۰۲۱ الی ۲۰۳۰، منفی باشد که بیشترین افت مزبور در رابطه با قیمت برنج، انواع گوشت به خصوص گوشت گاو و ماکیان است.

کد مطلب 5260697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها