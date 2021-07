«تنها نخواهم ماند» در جشنواره‌ پارنو درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم مستند کوتاه «تنها نخواهم ماند» به کارگردانی یاسر طالبی در بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند و مردم‌شناسی «پارنو» مورد قدردانی قرار گرفت.

در این دوره از جشنواره «تنها نخواهم ماند» ساخته یاسر طالبی به نمایندگی از ایران حضور داشت و جایزه بهترین مستند در بخش «بقا مردمان بومی» (The best doc on survival of indigenous peoples) را از آن خود کرد. همچنین بعد از دریافت این جایزه، از پوستر فیلم نیز رونمایی شد.

این جشنواره فیلم‌هایی مربوط به فعالیت‌های انسانی در زمینه جامعه، تاریخ و بوم‌شناسی را در بخش مسابقه به نمایش گذاشت.

در خلاصه داستان مستند کوتاه «تنها نخواهم ماند» آمده است: «یک زوج کهنسال و معلول که در یک روستای کوچک در قسمت شمالی ایران زندگی می‌کنند، پس از تصادف پسر کوچک‌شان که به کما می‌رود، با یک فاجعه غیرقابل حل مواجه می‌شوند. والدین با توسل به بخشش، عشق، انسانیت و جاودانگی، اعضای بدن فرزندشان را اهدا می‌کنند. پنج سال پس از تصمیم شجاعانه آنها، یک گروه فیلمبرداری از آنها بازدید می‌کند و مسیر آشتی با مرگ یا آشنایی آنها با زندگی ابدی را ثبت می‌کند.

در مستند کوتاه «تنها نخواهم ماند» فریبا عرب، تهیه‌کننده؛ علی رمضانی‌پاجی به عنوان محقق و مدیر تولید، فرحبخش فرهیدنیا و محمودرضا مافی فیلمبردار، فرزانه فتحی دستیار کارگردان، حسن جعفری صدابردار، رامین ابوالصدق صداگذار، اکبر رستگار آهنگساز و لیلا سلمانی به عنوان مشاور رسانه همکاری داشته‌اند.

بیست‌و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند و مردم‌شناسی «پارنو» ۱۲ تا ۲۵ جولای در استونی برگزار شد.

این مستند محصول شرکت سینمایی Chosen Image به مدیریت فریبا عرب است که کار پخش فیلم را نیز به عهده دارد.

«تنها نخواهم ماند» پیشتر در فستیوال‌های معتبر تسالونیکی یونان (بیست و سومین دوره) و شورت شورتز ژاپن نیز نمایش داشت و در ادامه در فستیوال‌های مذهب امروز ایتالیا، ایسچیا ایتالیا و رجینا کانادا و چند فستیوال دیگر نیز نمایش خواهد داشت.