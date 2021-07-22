صامت صالحیان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به جای استقبال از رعایت موازین بهداشتی به ویژه زدن ماسک و پرهیز از تجمعات، عده‌ای راغب به حفظ این اصول و مبانی اولیه در پیشگیری از کرونا نیستند و نه تنها جان خود را بلکه جان دیگران را نیز به خطر می‌اندازند.

وی به آمار پایین استفاده‌کنندگان از ماسک و رعایت‌کنندگان موازین بهداشتی را یادآور شد و تصریح کرد: ما در حالی وارد خیز پنجم کرونا در کشور و استان اردبیل شدیم که به دلیل خاصیت این ویروس و سرعت انتشار آن، ما زودتر از موعد مقرر وارد شرایط قرمز کرونایی شدیم و در این مرحله در حالی که در اوج تابستان قرار داریم با انتشار این ویروس علائم آب ریزش، کوفتگی بدن، سردردهای شدید و سایر علائم بیماری رایج سرماخوردگی را مشاهده می‌کنیم در حالی که نوع ویروس دلتای هندی و سرعت انتقال و درگیری آن بسیار بالاست.

مدیر کار و سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: به رغم حاد شدن شرایط کرونایی در کشور و استان اردبیل در نقطه مقابل واکسیناسیون علیه بیماری کرونا نیز شدت گرفته به طوری که روزانه میزان واکسیناسیون به بیش از ۴۰۰ هزار دز در کشور رسیده و حتی در روزهای تعطیل عملیات واکسیناسیون متوقف نمی‌شود.

صالحیان افزود: زدن واکسن عامل مؤثر در پیشگیری از این بیماری است اما به تنهایی نمی‌تواند مانع از ابتلای افراد به نوع جهش‌یافته کرونا شود بلکه بهتر است همچنان پروتکل‌های بهداشتی به ویژه زدن ماسک و دوری از تجمعات را مورد توجه قرار دهیم.

وی به خطرناک بودن روزهای باقی مانده ذی‌الحجه و برپایی محافل و مجالس عروسی و همچنین برپایی مجالس عزاداری در آستانه ماه محرم را یادآور شد و خاطر نشان کرد: تکلیف مساجد مشخص است چرا که با رعایت شیوه‌نامه‌ها و در فضای باز آئین‌های عزاداری ماه محرم با حضور کمتر از ۷۰ نفر منعی نخواهد داشت ولی امیدواریم همچنان عزاداران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از توزیع نذورات در این ایام پرهیز کنند.

صالحیان به سپری شدن روزهای مبارک عید قربان و ذبح دام اشاره کرد و ادامه داد: همچنان با توجه به ذبح دام در ایام محرم، انتظار می‌رود نقاط بهداشتی رعایت و از شیوع بیماری تب کریمه کنگو که قابل انتقال از دام است، مورد توجه قرار گیرد.

وی خطرناک بودن این بیماری را نیز یادآور شد و اضافه کرد: امیدواریم همه هموطنان کشتار خود را در کشتارگاه و در یک شرایط مناسب بهداشتی انجام دهند تا مانع از تشدید این بیماری باشیم.

صالحیان بیان کرد: در خیز پنجم همکاران ما در بهداشت محیط سعی می‌کنند تا با بازرسی و برنامه‌های کنترلی اصناف را متوجه خطرات موج پنجم کرونا قرار دهند تا جلوی سهل‌انگاری‌ها گرفته شده و زمینه حفظ موازین بهداشتی را شاهد باشیم.

مدیر کار و سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: چنانچه افرادی در این زمینه سهل‌انگاری کنند، واحدهای صنفی آنها تا ۱۰ روز پلمب شده و با اعمال جریمه متخلفان مجازات خواهند شد.