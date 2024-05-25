زلنسکی: کنترل نواحی که روسیه در آن پیشروی کرده بود را پس گرفتیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌سی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی شده است که نیروهای این کشور «کنترل نبرد» در مناطق شمال خارکف که روسیه در آنها پیشروی کرده بود را به دست گرفته‌اند!

زلنسکی گفت: سربازان ما حالا موفق شده‌اند تا کنترل نبرد در مناطق مرزی که اشغالگران روس وارد آن شده بودند را به دست بگیرند.

اظهارات زلنسکی که پس از برگزاری جلسه با مقامات نظامی و منطقه‌ای در خارکف که دومین شهر بزرگ اوکراین محسوب می‌شود، مطرح شده است، با اظهارات مقامات روسیه منافات دارد.

ویکتور وودولاتسکی، عضو مجلس سفلی دومای روسیه، گفته است که نیروهای این کشور کنترل بیش از نیمی از قلمرو شهر «ووچانسک» را به دست گرفته‌اند.

به گفته وی، به محض تصرف ووچانسک، نیروهای روسیه سه شهر در منطقه دونتسک در شرق اوکراین به نام‌های «اسلوویانسک»، «کراماتورسک» و «پوکروفسک» را هدف گرفتند.

نیروهای روسیه ماه جاری وارد مناطق مرزی خارکف در اوکراین شدند و وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که کنترل حدود ۱۲ سکونتگاه شهری و روستایی را به دست گرفته است.

فرماندهی کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه‌ای مدعی شد: نیروهای ارتش روسیه امروز به شهر ووچانسک حمله هوایی کردند و با هشت بمب هدایت شونده آن را هدف قرار دادند اما اوضاع تحت کنترل است!