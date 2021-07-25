بادام و برنج آستانه اشرفیه قابلیت توسعه و تجاری سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان صمت استان گیلان بر توجه بیشتر به فعال سازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای این بخش تاکید کرد و گفت: بادام و برنج آستانه قابلیت توسعه و تجاری سازی بسیاری دارد.
وی افزود: با ورود بخش خصوصی و همچنین برنامه ریزی و حمایت و نظارت دقیق، میتوان در مسیر پیشرفت گام برداشت.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از مأموریتهای بخش دولتی باید به بخش خصوصی دارای تعهد و تخصص تفویض شود، تأکید کرد: در این صورت میتوانیم از پتانسیلهای متخصصان بیشتر بهره مند شویم.
نجفی با اشاره به اینکه آستانه اشرفیه ظرفیت بسیار مطلوب در حوزه بادام زمینی، برنج و چای دارد، ادامه داد: توسعه تولیدات کشاورزی میتواند اقتصاد و اشتغال آستانه اشرفیه و شهرها و روستاهای این منطقه را متحول کند.
وی اضافه کرد: در این زمینه مسئولان جهاد کشاورزی باید بیشتر از وزارت صمت پیشگام باشند.
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