فاز دوم طرح ساماندهی آموزش عالی متوقف شد

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی توسط وزارت علوم اظهار داشت: ساماندهی مراکز آموزش عالی توسط وزارت علوم در دو فاز انجام گرفت و مصوب شده بود که برخی از مراکز آموزش عالی کوچک هر استان به دانشگاه بزرگ‌تر استان الحاق شوند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارسال شد. ستاد نقشه در فاز اول با الحاق مراکزی که به استانداردهای یک دانشگاه نرسیده بودند موافقت کرد و با تعدادی نیز که این شرایط را داشتند، مخالفت به عمل آورد.

وی در پاسخ به این سوال که فاز دوم طرح ساماندهی شامل چه بخش‌هایی می‌شود، ادامه داد: وزارت علوم حدود ۸۰ مؤسسه و دانشگاه را در طرح ساماندهی بررسی کرده بود که تعدادی از این مؤسسات در فاز یک و تعدادی هم در فاز دو قرار داشتند.

رئیس کمیسیون علم و آموزش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: الحاق آن مراکز آموزش عالی که در مصوبه شورای گسترش وزارت علوم قرار بود در فاز دوم اجرایی شوند، متوقف شده و تصمیم بر این شد که فاز یک طرح ساماندهی اجرا شود و بعد از چهار ماه، بر اساس بازخوردی که به دست می‌آید، برای اجرای فاز دوم و دیگر استان‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه فاز اول طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی در ستاد نقشه بررسی شد، افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته با الحاق آن مراکز آموزش عالی که شرایط دانشگاه شدن را داشتند، یعنی از حداقل هیأت علمی، حداقل فضای فیزیکی و حداقل جمعیت دانشجویی استاندارد یک دانشگاه برخوردار بودند، جلوگیری شد.

برزویی افزود: تعداد ۳ الی ۴ مرکز آموزش عالی در فاز اول شرایط دانشگاه شدن را داشتند که ستاد نقشه با الحاق آنان موافقت نکرد و موضوع به وزارت علوم ابلاغ گردید و با الحاق مابقی مؤسسات آموزش عالی در فاز اول موافقت شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ الی ۱۶ مؤسسه، آموزشکده و مرکز آموزش عالی در فاز یک، فاقد استانداردهای یک دانشگاه بودند که به دانشگاه‌های مادر الحاق شدند.

رئیس کمیسیون علم و آموزش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در پیشنهاد وزارت علوم مقرر شده بود که ردیف بودجه، اساتید و مکان مؤسسات مذکور جابه جا نمی‌شود و فقط این مؤسسات به ساختار مدیریت کلان‌تر و به دانشگاه بزرگ‌تر الحاق می‌شوند، تا بتوانند سریع‌تر ارتقا پیدا کنند و دانشگاه مادر بتواند از نظر کیفی، پژوهشی و علمی به این مراکز آموزشی کمک کند.