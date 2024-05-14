روسیه: حفاظتمان از مرز ارمنستان با ترکیه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر بورتنیکوف، نامزد ریاست سازمان امنیت فدرال روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: ارمنستان درخواست خروج نیروهای موقت مرزبان روسیه را داده است و این تصمیم اتخاذ شده است.

نامزد ریاست سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص ادامه داد: مرزبانان روسیه در ارمنستان باقی خواهند ماند و از مرزهای این کشور با ترکیه محافظت خواهند کرد.

الکساندر بورتنیکوف افزود: در آینده نزدیک، پاسگاه مرزی فرودگاه زوارتنوتس ایروان را خواهیم بست.

این در حالیست که «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان پیشتر در سخنانی اعلام کرد: ایروان امیدوار است که نیروهای حافظ صلح روسیه به طور کامل به تعهدات خود در قره باغ عمل کنند.

ارمنستان مدعی شده بود که نیروهای حافظ صلح روسیه به صورت کامل به دفاع از مواضع نیروهای وابسته به ایروان دفاع نکرده اند و بر این اساس، مسکو را مورد انتقاد قرار داده بود.