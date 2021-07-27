جهش ۶۷ درصدی سود صنعت چین در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که در ماه ژوئن سود شرکت‌های صنعتی این کشور ۲۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرد و به ۷۹۱.۸ میلیارد یوآن (۱۲۲.۲۷ میلیارد دلار) رسید.

البته طبق داده‌های اداره ملی آمار رشد سود این شرکت‌ها نسبت به رشد ۳۶.۴ درصدی ماه می‌ کند شده است.

به این ترتیب برای بازه ژانویه تا ژوئن سود شرکت‌های صنعتی چین با جهش فوق‌العاده ۶۶.۹ درصدی به ۴.۲ تریلیون یوآن رسید.

داده‌های سود شرکت‌های صنعتی از شرکت‌هایی بزرگ صنعتی چین که درآمد سالانه آنها بیش از ۲۰ میلیون یوآن است به دست می‌آید.