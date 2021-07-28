۳ نظامی ارمنستان کشته و ۲ تن دیگر مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی درگیری‌های آغاز شده از بامداد امروز چهارشنبه در منطقه مرزی شمال شرق، سه نظامی این کشور کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

طبق بیانیه وزارت دفاع ارمنستان؛ در نتیجه بمباران نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان، سه نظامی ارمنستان در محدوه مرزهای ارمنستان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

چند ساعت پیشتر وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای مدعی شده بود که در ساعت ۳:۴۰ بامداد امروز (به وقت محلی)، نظامیان آذربایجانی با نقض آتش بس در منطقه مرزی شمال شرق، دست به حمله زدند.

این وزارتخانه همچنین اضافه کرد که تمامی مسئولیت تشدید تنش‌ها به گردن رهبران نظامی جمهوری آذربایجان است. مطابق آخرین گزارش‌ها تا ساعت ۶ صبح (به وقت محلی) این درگیری‌ها همچنان ادامه داشته است.

این در حالی است که «جیحون بایراموف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان پیشتر از رویکردها و مواضع اخیر همسایه خود، ارمنستان، به شدت انتقاد کرده بود. وی مدعی شده بود که باکو در حال انجام اقدامات لازم برای اطمینان از صلح پایدار در منطقه است و تمام گام‌ها را برای پیمان صلح برداشته است.

روابط میان دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق (ارمنستان و جمهوری آذربایجان) از سال ۱۹۹۱ و در پی ورود نظامیان ارمنستان به منطقه قره باغ رو به تیرگی گرایید. این مناقشه به طور ناگهانی در سپتامبر سال گذشته به اوج خود رسید و پس از ۴۴ روز مناقشه خونین سرانجام در دهم نوامبر ۲۰۲۰ با امضای توافقی میان باکو- ایروان و با وساطت روسیه به پایان رسید.