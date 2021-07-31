بهره برداری از ۲۴ طرح درمانی با اعتبار ۳۶۳ میلیارد تومان در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در مراسم افتتاح مرکز ناباروری بیمارستان شهید جلیل یاسوج افزود: این پروژه‌ها در همه شهرستان‌های استان بوده و از جمله آنها مرکز ناباروری شهید جلیل یاسوج، کلینیک دهدشت و بیمارستان نرگسی شهر گچساران است.

کلانتری بیان داشت: افتتاح این پروژه‌ها در راستای توسعه و ارتقای بخش درمان و شاخص حوزه سلامت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پاندمی کرونا اکنون وارد مرحله سخت‌تری شده است، گفت: قدرت سرایت این بیماری در این پیک چندین برابر پیک‌های قبلی است اما متأسفانه رعایت پروتکل‌ها کاهش یافته و این امر زنگ خطری جدی برای سلامت مردم است.

استاندار افزود: اکنون باید بیش از گذشته پروتکل‌ها رعایت شود و این امر باید تا زمان واکسیناسیون درصد قابل توجهی از جامعه ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: مردم همچنان پروتکل‌ها را رعایت کرده و استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نیز باید همچنان انجام شود.