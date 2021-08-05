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۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۳۲

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۳۸۶۷۴ بیمار جدید کرونایی/۴۳۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۸۶۷۴ بیمار جدید کرونایی/۴۳۴ نفر دیگر فوت شدند

وزارت بهداشت آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد که بر همین اساس ۴۳۴ نفر دیگر به تعداد قربانیان این بیماری افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۸ هزار و ۶۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که چهار هزار و ۵۱۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۵۷ هزار و ۷۵۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۳۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۲ هزار و ۶۲۸ نفر رسید.

تا کنون سه میلیون ۴۶۷ هزار و ۷۶۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۶ هزار و ۱۷۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۶ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۷۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۸۵ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعیت نارنجی، ۵۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5274448

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    نظرات

    • کارگر IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
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      اگه همین آمار تلفات در کشور چین باشه اون وقت حکومت وقت چین چکار می کنه شاید با خونسردی بگه پروتکل بهداشتی رو رعایت کنید!!! رتبه چین در مهار کرونا سه رقمی هست و رتبه ایران در مهار کرونا دو رقمی و زیر عدد بیست هست!حکومت مقصر هست نه مردم!!جمعیت چین یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر ولی ایران هشتاد میلیون!

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