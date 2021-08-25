تخصص «اوجی» در حوزه گاز است/ برنامه او در حوزه فروش نفت مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۳ شهریور ماه) و در جریان بررسی رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم، مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مخالفت با «جواد اوجی» وزیر پیشنهادی نفت گفت: انتخاب وزرا بر عهده رئیسجمهور و رأیاعتماد به آنها بر عهده مجلس است. محصول آنچه امروز مجلس میکارد را مردم برداشت میکنند.
وی با بیان اینکه رسالت مجلس انقلابی توجیه عملکرد دولت نیست، گفت: برخی از وزارتخانهها نقش تأمین منابع را برای دولت دارند و بقیه وزارتخانهها سر سفره آنها مینشینند؛ وزارت نفت چنین نقشی را دارد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: در آغاز گام دوم انقلاب برای بررسی صلاحیت وزرا باید «معیار تناسب» را مد نظر قرار دهیم. باید تناسب وزرا با شرایط پیچیده کشور، وضعیت اقتصادی مردم، شرایط داخلی وزارتخانه و شرایط بینالمللی، توان و تجربه وزیر پیشنهادی بررسی شود.
وی تحریمهای نفتی را گلوگاه وزارت نفت خواند و بر ضرورت مردمیسازی این وزارتخانه پس از گذشت دهها سال از ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد.
عسگری با بیان اینکه اوجی مثل اغلب وزرا دارای تعهد و تخصص است، گفت: تجربه وی در حوزه گاز بوده اما مشکلات کشور تحریم نفتی است. دولت باید پاسخ دهد این نقص را چطور جبران خواهد کرد؟
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اوجی گزارش دهد که امروز چه مقدار نفت میفروشیم، چه زمانی طول میکشد تا پول فروش نفت به کشور بازگردد و برای فروش نفت و بازگشت سریع پول آن به کشور چه برنامهای دارد؟
وی گفت: اوجی باید برنامه خود را برای افزایش تولیدات پالایشگاهی و پتروشیمی ارائه کند.
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