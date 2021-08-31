روح اله استیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری در سال‌های اخیر راه اندازی خانه‌های نوآوری و فناوری (iHit: Iran house of innovation & technology) در کشورهای هدف صادراتی است.تاکنون در چین، روسیه، سوریه، کنیا و تهران خانه‌های نوآوری و فناوری افتتاح شده است.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری با اشاره به هدف از راه اندازی خانه‌های نوآوری و فناوری گفت: این زیرساخت در جهت تسهیل امر صادرات محصولات دانش بنیان است و دو سرویس اصلی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه سرویس‌های اصلی کمک کننده از طریق خانه‌های نوآوری و فناوری به شرکت‌های دانش بنیان شامل خدمات نرم افزاری و سخت افزاری است، بیان کرد: خدمات سخت افزاری اعم از نمایش کالا و دستاوردهای دانش بنیان در نمایشگاه عرضه محصولات، فضای کار اشتراکی، فضای کار اختصاصی، سالن جلسات و امکانات برگزاری جلسات B۲B است. خدمات نرم افزاری شامل بازاریابی، تحقیقات بازار، یافتن شریک تجاری، برگزاری دوره‌های آموزشی و منتورینگ و اخذ استانداردها و مجوزهای فروش بین‌المللی می‌شود.

به گفته وی، طی هفته آینده با سفر به عراق مقدمات راه اندازی خانه نوآوری و فناوری در این کشور نیز با همکاری یکی دیگر از صندوقهای پژوهش و فناوری و یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در بازار فراهم می‌شود.

استیری با بیان اینکه برای راه اندازی این خانه‌های نوآوری و فناوری نیز در افغانستان جدی بودیم و اقداماتی در این زمینه انجام دادیم، گفت: اکنون به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی این کشور، ایجاد i-hit به حالت تعلیق درآمده است.

به گفته وی همچنین در ۳ ماه آینده علاوه بر عراق درصدد هستیم خانه نوآوری و فناوری ایران را در ترکیه نیز ایجاد کنیم که در این زمینه مذاکرات با صندوقهای پژوهش و سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شده است.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری افزود: این اقدامات موجب شده است زیرساخت خوب و مناسبی در عراق و ترکیه برای راه اندازی خانه‌های نوآوری و فناوری با حمایت معاونت علمی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.