روح الله استیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اقدامات زیرساختی معاونت علمی و فناوری در راستای توسعه صادرات شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور در سالهای اخیر راه اندازی خانههای نوآوری و فناوری (iHit: Iran house of innovation & technology) در کشورهای هدف صادراتی است.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بینالملل معاونت علمی و فناور به هدف راه اندازی خانههای نوآوری و فناوری اشاره کرد و گفت: این زیرساخت در جهت تسهیل امر صادرات محصولات دانش بنیان است و دو سرویس اصلی به شرکتهای دانش بنیان ارائه میکند.
وی با بیان اینکه سرویسهای اصلی کمک کننده از طریق خانههای نوآوری و فناوری به شرکتهای دانش بنیان شامل خدمات نرم افزاری و سخت افزاری است، بیان کرد: خدمات سخت افزاری اعم از نمایش کالا و دستاوردهای دانش بنیان در نمایشگاه عرضه محصولات، فضای کار اشتراکی، فضای کار اختصاصی، سالن جلسات و امکانات برگزاری نشستهای B۲B است.
مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بینالملل معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: خدمات نرم افزاری شامل بازاریابی، تحقیقات بازار، یافتن شریک تجاری، برگزاری دورههای آموزشی و منتورینگ و اخذ استانداردها و مجوزهای فروش بینالمللی میشود.
وی تاکید کرد: به واسطه صندوقهای حمایتی، زیست بوم تامین مالی کشور درگیر این خانهها میشوند؛ همچنین شتابدهنده ها و مراکز شتابدهی داخلی نیز در مدیریت خانه نوآوری و فناوری نقش ایفاد میکنند.
استیری با بیان اینکه تاکنون در چین، روسیه، سوریه، کنیا و تهران خانههای نوآوری و فناوری افتتاح شده است، گفت: اولین خانه نوآوری و فناوری در سال ۱۳۹۶ در چین راه اندازی شد که فضای اشتراکی را برای شرکتهای دانش بنیان ایرانی برای فروش در چین فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه هر خانه نوآوری یک مدیر ایرانی بومی یا شریک بخش خصوصی دارد، گفت: قرار است چنین خانه نوآوری در جنوب چین نیز راه اندازی شود.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بینالملل معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه دومین خانه نوآوری و فناوری در بهمن سال گذشته در کنیا با زیربنای ۴۲۰۰ متر مربعی راه اندازی شد، گفت: این خانه با همکاری و تعامل نزدیک وزارت امور خارجه و در محل قدیمی سفارت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد که اکنون هم برای شرکتهای دانش بنیان فعال است.
به گفته وی، در سال گذشته خانه نوآوری و فناوری سوریه و سپس خانه نوآوری روسیه افتتاح شدند.
استیری افزود: خانه نوآوری و فناوری ایران در این کشورها با مشارکت حداکثری بخش خصوصی است و سایر دستگاهها مانند معاونت علمی و فناوری و وزارت امور خارجه و نمایندگیهای وزارت امور خارجه در خارج از کشور همکاریهایی دارند که چنین فضایی برای شرکتهای دانش بنیان در راستای توسعه صادرات محصولات فناورانه ایجاد شود.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بینالملل معاونت علمی و فناوری افزود: در این مسیر توانستیم صندوقهای پژوهش و فناوری کشور را به این خانههای نوآوری و فناوری سوق دهیم به طوری که صندوق توسعه صادرات در خانه نوآوری و فناوری کنیا، صندوق زیست فناوری در روسیه و صندوق تجهیزات پزشکی در خانه نوآوری عراق سرمایه گذاری کردهاند.
وی در خصوص ششمین خانه نوآوری و فناوری که قرار است اسفندماه در ترکیه راه اندازی شود، گفت: ترکیه به عنوان یکی از کشورهای رقیب همسایه و توانمند در منطقه شناخته شده که این میتواند فضای کسب و کار خوبی برای شرکتهای دانش بنیان ایرانی فراهم کند.
استیری ادامه داد: البته که ترکیه ارتباط خوبی با دنیا دارد و علاوه بر اینها تحریم نیست. بسیاری از شرکتهای دانش بنیان مایل هستند برای تولید، برندسازی و مسائلی از این دست با این کشور ارتباط داشته باشند از این رو خانه نوآوری و فناوری میتواند بهترین مسیر برای رسیدن به اهداف این دانش بنیانها باشد.
وی ادامه داد: وقتی چنین فضایی ایجاد شود امکانات برای دانش بنیانها فراهم خواهد شد تا بتوانند محصول خود را علاوه بر منطقه در سایر کشورها توزیع کنند.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بینالملل معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه ترکیه تردد راحت و روتینی با سایر کشورها دارد و این یک مزیت برای دانش بنیانهای ایرانی محسوب میشود، گفت: این خانه با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارت ایران در آنکارا و کنسولگری ایران در استانبول در یکی از مناطق تجاری خوب این کشور راه اندازی میشود.
استیری افزود: خانه نوآوری و فناوری ترکیه زیرساختی برای کمک به حضور بیشتر شرکتهای دانش بنیان و فناوری خواهد بود که با هدف توسعه صادرات فعالیت خود را از اواخر امسال آغاز میکند.
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