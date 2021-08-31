محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند ابتلاء و بستری در بیمارستان‌های استان کرمانشاه صعودی بوده و ویروس کرونا در پیک پنجم کرونا نسبت به پیک‌های قبلی با سرعت بیشتری در حال گسترش است.

وی افزود: روز گذشته هشتم شهریورماه ۱۴۰۰ بیشترین تعداد بستری در بیمارستان‌های استان کرمانشاه از ابتدای شیوع ویروس کرونا با یک هزار و ۵۲۶ بیمار ثبت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تعداد مبتلایان و بستری‌های کرونایی در روزهای آینده افزایش پیدا می‌کند، گفت: پیک پنجم شیوع ویروس کرونا نسبت به پیک سوم در آبان و آذرماه سال ۹۹ وسیع‌تر است، به طوری که تاکنون مبتلایان کنونی نسبت به مبتلایان پیک سوم یک صد و ۳۲ درصد و بستری‌ها ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرادی تصریح کرد: فوتی‌های ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در پیک پنجم نسبت به پیک سوم به دلیل تزریق واکسن ۲۶ درصد کاهش داشته است، لذا تزریق سریع‌تر واکسن کرونا توصیه می‌شود.

وی افزود: میانگین تعداد مبتلایان به کرونا در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۲۴۹ درصد و میانگین تعداد بستری‌ها در این بازه زمانی یک صد و ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در هفته نخست شهریور نسبت به مردادماه سال جاری تعداد مبتلایان ۲۶ درصد و تعداد بستری‌های کرونایی ۵۷ درصد افزایش داشته است.