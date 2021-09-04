جمهوری آذربایجان به روسیه اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جمهوری آذربایجان به بخش واحد اطلاعات تجاری دولت روسیه اعتراض کرد.

اعتراض جمهوری آذربایجان به یک واحد دولتی در روسیه نسبت به اشاره به نام «جمهوری قره باغ کوهستانی» در سیستم واحد اطلاعات تجاری روسیه صورت گرفته است.

در همین ارتباط نیز، «لیلا عبدالله اوا»، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با تائید اعتراض صورت گرفته علیه یک واحد دولتی روسیه، افزود: اعتراض به این موضوع از طریق خطوط دیپلماتیک به روسیه اعلام شده است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، این کشور به روسیه اعلام کرده که این گونه اقدامات، برخلاف روح همکاری و روابط دوستانه میان دو کشور خواهد بود.

لیلا عبداله اوا این را نیز گفت که واحد دولتی روسیه در بخش اطلاعات تجاری تائید کرده که این اقدام یک اشتباه نوشتاری بوده و در رفع این اشتباه اقدام خواهد کرد.

کمتر از یک ماه پیش نیز، «الهام علی اف»، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در گفتگویی ابراز امیدواری کرده بود که روسیه به تلاش خود برای تأمین امنیت منطقه همچنان ادامه دهد. علی اف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روسیه اقداماتی را برای اطمینان از صلح با ثبات در منطقه انجام دهد، در عین حال تاکید کرد: انتظار داریم که روسیه ارمنستان را مسلح نکند.

در آبان ماه سال گذشته ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حضور روسیه توافقنامه‌ای را با هدف پایان دادن به چند ماه درگیری‌های نظامی در قره باغ امضا کردند.

بر اساس توافق سه جانبه اخیر، جمهوری آذربایجان مناطقی از قره باغ را که در طول درگیری تصرف کرده بود، حفظ خواهد کرد و ارمنستان هم توافق کرد که از چندین منطقه عقب نشینی کند.

همچنین قرار شده حدود ۲۰۰۰ نیروی صلح بان روسیه در مرزهای محل درگیری میان دو کشور مستقر شوند. این نیروها به همراه ۹۰ زره پوش و ۳۸۰ واحد خودرو نظامی و تجهیزات ویژه بر روند آتش‌بس نظارت می‌کنند.