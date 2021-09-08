ستار هشیاری‌پور نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی خود بیان کرد: سماعِ سه تار یک فانتزی برای سه تار و گروه بود که متاسفانه با شرایط موجود به تک نوازی بسنده کردم. این در حالی است که به دلیل استقبال شنوندگان به زودی این قطعه با سه تار و عود به صورت تصویری تقدیم مخاطبان می‌شود.

وی افزود: متأسفانه در این پاره از زمان همه درگیر دیدن هستند تا شنیدن موسیقی و ما هم ناچاریم تا جایی که به چارچوب‌های هنر و شخصیت خودمان ضربه نزنیم تابع باشیم تا لااقل همین مقدار اندک مستمع را نگه داریم.

این نوازنده اصفهانی گفت: «سماع سه تار» در دستگاه نوا با نگرشی وسیع‌تر ساخته شده چه از لحاظ فرم آهنگسازی چه از نظر آکوردهای اجرا شده و اینکه فواصل به صورت تامپره اجرا شده تا با سازهای جهانی هم قابل اجرا باشد. امیدوارم مورد پسند و استفاده هنرجویان قرار گیرد.

هشیاری‌پور درباره فعالیت‌های آتی خود اظهار کرد: بعد از ماه صفر آلبوم «دشت عاشقی» شامل ۹ تراک ارکسترال به آهنگسازی و تنظیم و ترانه‌های بنده و صدای احمد کامیار روانه بازار موسیقی خواهد شد.