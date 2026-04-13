درگذشت یک آهنگساز و شاعر بر اثر ایست قلبی در ۴۵ سالگی

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هشیاری‌پور از نوازندگان، آهنگسازان و شاعران کشورمان روز بیست و سوم فروردین در سن چهل و پنج سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

شروین هشیاری‌پور فرزند این هنرمند خبر درگذشت وی را تایید کرد و گفت: پدرم طی ماه های اخیر کارهای نیمه تمام زیادی داشت که بی‌تردید بسیاری از آنها می‌توانست در زمره آثار درخشان و ممتاز حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی باشد.

مرحوم ستار هشیاری‌پور از نوازندگان و آهنگسازان ساکن اصفهان بود که سابقه همکاری با گروه عارف، زنده‌یاد ایرج بسطامی و محمدعلی کیانی‌نژاد را در کارنامه کاری خود ثبت کرده و چندی پیش هم آلبوم «سرو شکسته» را در دسترس مخاطبان قرار داده بود.

مراسم خاکسپاری زنده‌یاد هشیاری پور روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه در قطعه نام‌آوران باغ رضوان اصفهان برگزار می شود.