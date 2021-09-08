ایلان ماسک مهمان رئیس سازمان فضایی روسیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینسایدر، دیمیتری راگوزین، رئیس سازمان فضایی روسیه (راسکاموس) در مصاحبه‌ای اعلام کرد مدیر ارشد اجرایی تسلا و اسپیس ایکس را به خانه خود دعوت می‌کند.

او در مصاحبه‌ای با سی ان ان گفت: ماسک بسیاری از ایده‌ها و افکاری را به واقعیت تبدیل کرده که ما می‌خواستیم انجام دهیم. اما پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی نتوانستیم آن ایده را واقعی کنیم زیرا برنامه فضایی ما برای مدتی متوقف شد.

راگوزین در ادامه اشاره کرد از ماسک می‌خواهد به روسیه سفر کند و مهمان خانواده اش باشد تا درباره اکتشاف جهان، حیات خارج از زمین و چگونگی استفاده از فضا برای حفظ حیات روی زمین، با یکدیگر گفتگو کنند.

رئیس سازمان فضایی روسیه برای ماسک به عنوان مخترعی که از ریسک کردن نمی ترسد، احترام قائل است.

این در حالی است که راگوزین و ماسک قبلاً به طور علنی به یکدیگر کنایه‌هایی زده‌اند.