ایلان ماسک با شرکت رقیبش به فضا می رود

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، ایلان ماسک بنیانگذار تسلا بلیت یکی از سفرهای فضایی شرکت ویرجین گالاکتیک را خریده است.

این درحالی است که شب گذشته ریچارد برانسون مالک ویرجین گالاکتیک برای نخستین بار با هواپیمای فضایی این شرکت به ارتفاع ۵۰ مایلی زمین و مرز فضا رفت.

طبق گزارش نشریه ساندی تایمز، ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و رقیب برانسون، ۱۰ هزار دلار برای رزرو یک صندلی در پروازهای ویرجین گالاکتیک پرداخته است. البته هنوز زمان دقیق سفر ماسک مشخص نشده است.

برانسون در این باره گفت: ایلان دوست من است و شاید من هم در آینده با یکی از کشتی‌های او به فضا سفر کنم.

این درحالی است که اسپیس ایکس تاکنون تعداد زیادی موشک به مدار زمین پرتاب کرده و برخی از آنها حامل کپسول‌هایی سرنشین دار بوده‌اند. اما تاکنون خود ماسک در هیچ یک از آنها حضور نداشته است. این شرکت تصمیم دارد نخستین پرواز تجاری خود را در پاییز امسال انجام دهد.

از سوی دیگر بزوس نیز تصمیم دارد در ۲۰ جولای همراه موشک نیوشپارد (متعلق به شرکت بلواوریجین) به مرز فضا سفر کند.