به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مدرسۀ تابستانیِ مطالعات علم با عنوان «فیزیکالیسم و منتقدانش» به همت گروه مطالعات علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به مدت سه روز از ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ و به صورت حضوری (تعدادی محدود، و در صورت مناسب بودن وضعیت کرونایی در تهران) و مجازی برگزار می‌شود.

بنا به اطلاع رابط عمومی موسسه حکمت و فلسفه امکان حضور رایگان در ارائۀ سخنران‌های خارجی مدرسۀ تابستانی «فیزیکالیسم و منتقدانش» فراهم شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند در روز شنبه، ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ با حضور در این لینک (www.irip.ac.ir/u/۱۳۶) به‌عنوان کاربر مهمان در سخنرانی‌های آغازین این مدرسه شرکت کنند. تیم کرین (Tim Crane) از دانشگاه اروپای مرکزی وین، از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ و اندرو ملنیک (Andrew Melnyk) از دانشگاه میزوری امریکا، از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ سخنرانی خواهند داشت.

عنوان سخنرانی های بدین قرار می باشد:

تیم کرین:

To What Question Is Physicalism Supposed to be an Answer?

عنوان سخنرانی اندرو مِلنیک:

Some Evidence for Physicalism about Sensations

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مدرسه تابستانی به این آدرس مراجعه نمایید.