روایت «سالیوان» از دلیل حضور در وزارت خارجه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو به خبرگزاری ریانووستی گفته است که «جان سالیوان» سفیر واشنگتن در روسیه، امروز جمعه، دیداری با سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه داشته و به همین دلیل به این وزارتخانه رفته است.

گفته می شود که موضوع این دیدار، گفتگو درباره تمایل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن توازن و ثبات به روابط دوجانبه با روسیه است.

این در حالی است که پیشتر، یک منبع دیپلماتیک مدعی شده بود که سالیوان به وزارت خارجه روسیه احضار شده تا شنونده انتقاد دولت مسکو از مداخلات واشنگتن در روندهای انتخاباتی روسیه باشد.