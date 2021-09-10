به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه روسیه روز جمعه و در پی احضار «جان سالیوان» سفیر آمریکا در مسکو برای ارائه توضیحات در مورد مداخله ایالات متحده در انتخابات دومای روسیه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور «شواهد انکارناپذیری» در دست دارد که نشان می‌دهد غول‌های فناوری مستقر در ایالات متحده در آستانه انتخابات دومای روسیه قوانین این کشور را زیرپا گذارده‌اند.

در این بیانیه به نام این شرکت‌های بزرگ فناوری و همچنین موارد نقض شده اشاره‌ای نشده است.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در همین ارتباط اعلام می‌شود که مداخله در امور داخلی کشور ما مطلقاً غیرقابل قبول است».

سفارت ایالات متحده در روسیه و همچنین وزارت خارجه آمریکا هنوز در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.

گفتنی است، روز گذشته «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفته بود که «در مورد تلاش‌ها برای مداخله در انتخابات روسیه تردیدی وجود ندارد، اما یک سیستم وجود دارد که مانع از این تلاش‌ها می‌شود». پسکوف در ادامه افزود که «در واقع خطرات وجود دارند و ما باید به روشنی نسبت به آن آگاه باشیم».

انتخابات دومای روسیه قرار است روز هفدهم تا نوزدهم سپتامبر سال جاری برگزار شود.

پیش از این نیز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی گفته بود که غرب در تلاش برای زیر سوال بردن نتایج انتخابات پیش روی روسیه است.