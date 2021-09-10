خرید تضمینی دام مرهم زخم دامداران خراسان جنوبی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود موسوی رستگار شامگاه جمعه در دیدار اقشار مختلف مردم، نخبگان و علمای خراسان جنوبی با رئیس جمهور اظهار کرد: هزینه‌های دامداری در استان به صرفه نیست و دامداران مود بی مهری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه دولت برای کمک به دامداران قول خرید تضمینی را داد اما این موضوع با شرایطی که برای آن گذاشته‌اند دردی را دوا نمی‌کند، گفت: مسئولان می‌گویند ما دام ۶۰ کیلویی را به قیمت هر کیلو ۳۲ هزار تومان از دامدار خریداری می‌کنیم در صورتی که ما خودمان به قیمت ۵۵ هزار تومان در بازار می‌فروشیم.

وی تصریح کرد: مسئولان اگر قصد کمک به دامداران را دارند باید دام ۲۵ کیلوگرمی دامدار که روی دستشان مانده را بخرند و به استانی که وضعیت علوفه آنها بهتر است انتقال دهند.

وی با بیان اینکه دامداران هنوز برای دامی که فروخته‌اند پولی دریافت نکرده‌اند، بیان داشت: گرانی نهاده‌های دامی امان دامداران را بریده و نهاده‌های یارانه دار تنها نیمی از آن به دست دامدار می‌رسد.

به گفته وی تا زمانی که سوبسیدها در اختیار تشکل‌ها باشد شاهد رانت در این حوزه خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران خراسان جنوبی اضافه کرد: یارانه دادن برای نهاده‌های دامی شاید خوب باشد ولی نباید از جیب دامدار پرداخت شود.

وی با اشاره به مشکل دامداران در تأمین علوفه گفت: در گذشته یک ماشین کاه را ۱۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم اما اکنون به بیش از ۷۲ میلیون تومان افزایش یافته است اما در آن طرف قضیه شیر کیلویی یک هزار و ۵۰۰ تومان بوده اکنون حتی اگر به ۳۵ هزار تومان هم برسد تازه هزینه‌های دامدار را سر به سر جواب می‌دهد.

وی با اشاره به وجود کارخانه دام در استان گفت: اگر کمک شود حاضریم این کارخانه را مجدد به چرخه فعالیت بازگردانیم.

موسوی رستگار با بیان اینکه کارخانه شیر بزرگ در استان نداریم، تصریح کرد: واحدهای فعلی ظرفیت خریداری شیر تولید استان را ندارند و بخش عمده شیر تولیدی به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران خراسان جنوبی خواستار حمایت دولت برای راه اندازی یک کارخانه شیر و لبنیات بزرگ در استان شد و گفت: راه اندازی چنین واحدی هم به نفع دامدار بوده و هم برای استان ارزش افزوده ایجاد می‌کند.