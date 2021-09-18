به گزارش خبرنگار مهر، نشر پرتقال از مجموعه «نویسنده‌های بزرگ، خواننده‌های کوچک» خود قصه «گربه‌های کپنهاگ» اثر جیمز جویس و ترجمه غلامرضا امامی (و تصویرگری کلود کیسی سارو) را با شمارگان هزار نسخه، ۲۴ صفحه و بهای ۲۹ هزار تومان منتشر کرد.

جیمز جویس (۱۸۸۲ دوبلین - ۱۹۴۱ زوریخ) مشهورترین نویسنده جهان معاصر به شمار می‌آید که همه داستان‌هایش به زبان انگلیسی انتشار یافته‌اند. عمده شهرت او به خاطر نگارش رمان‌هایی چون «اولیس»، «بیداری فینیگان‌ها» و «سیمای مرد هنر آفرین در جوانی» است. او پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی به اروپا مهاجرت کرد و در کشورهای ایتالیا، سوئیس، فرانسه و دانمارک به نوشتن پرداخت.

از جویس دو داستان زیبا برای کودکان و نوجوانان به جا مانده است: «گربه و شیطان «و «گربه‌های کپنهاگ». «گربه‌های کپنهاگ» قصه‌ای است که وی در سال ۱۹۳۶ از دانمارک برای نوه‌اش فرستاد. این داستان در سال‌های اخیر پیدا و سپس منتشر شد. داستانی که گذشته از جنبه طنز آمیزش، از یک قصه کودکانه سرگرم کننده فراتر می‌رود و صورت تندوتیز ضداستبدادی به خود می‌گیرد.

اما مجموعه «نویسندگان بزرگ، خواننده‌های کوچک» نشر پرتقال شامل داستان‌هایی است که نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات برای کودکان نوشته‌اند. از این مجموعه که با ترجمه غلامرضا امامی عرضه می‌شود، پیشتر کتاب‌هایی چون «گربه و شیطان» جیمز جویس، «قدرت جهانی شش مرد» برادران گریم، «زیبای خفته» شارل پرو، «نادان» تولستوی، «پسرک فقیر» مارک تواین و «بلبل امپراتور چین» هانس کریستین اندرسن منتشر شده است.