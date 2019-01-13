عباد شعبانیان مدیر انتشارات ماه و خورشید به خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه کتاب کودک و نوجوان را در دست انتشار داریم که سه مجلد از آن شامل داستان‌هایی از جیمز جویس و ویرجینیا وولف به زودی روانه کتابفروشی‌ها می‌شود. «گربه و شیطان» و «گربه‌های کپنهاگ» آثار جویس در این مجموعه است و دیگر کتاب «طوطی و زن تهیدست» نام دارد که به قلم ویرجینیا وولف است. لاله آتشی مترجم این سه کتاب است.

وی افزود: دیگر کتاب در دست انتشار ما «درآمدی بر پساساختارگرایی» نام دارد که مجموعه very short introductionانتخاب شده. این مجموعه در ایران به نام «مختصر و مفید» مشهور است. «درآمدی بر پساساختارگرایی» نوشته کاترین بلزی است و مترجم آن دکتر فرزاد بوبانی. آقای بوبانی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان است. او مترجمی بسیار دقیق است و با وسواس آثار خود را آماده می‌کند. در آینده نیز قرار است یک مجموعه کتاب توسط گروه مترجمان به سرپرستی دکتر بوبانی در انتشارات ماه و خورشید ترجمه و منتشر شود.

شعبانیان ادامه داد: «تئاتر رومئو کاستلوچی و ائتلاف رافائل سانزیو: از شمایل به شمایل شکنی، از کلمه به تصویر، از نماد به تمثیل» نوشته دوروتا سمنویچ و ترجمه مهدی مشهور و سارا رسولی نژاد نیز دیگر کتاب در دست انتشار ماست. مترجمان این کتاب خود یک گروه نمایشی مشهور در ایران و خارج از کشور دارند و اجراهای بسیاری را در تئاترهای معتبر جهانی به روی صحنه برده‌اند.

وی در توضیح بیشتر کتاب و نویسنده آن گفت: سمنویچ از اعضای گروه کاستلوچی بود و این کتاب در اصل پایان‌نامه مفصل اوست در شناخت شخصیت و آثار کاستلوچی. کتاب دو بخش دارد: نخستین بخش آن مباحث تئوریک است و بخش دیگر گفت‌وگوهایی با کاستلوچی و اعضای گروهش.

شعبانیان همچنین به انتشار چند مجموعه داستان ایرانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: یک مجموعه داستان به نام «کمرنگ در غبار» و یک رمان به نام «شناور شب» هر دو نوشته مرحوم عباس عبدی را نیز در دست انتشار داریم. یک مجموعه داستان نیز از محمود فلکی به نام «ماجراهای کوچک غربت» را در دست نشر داریم. از این نویسنده پیشتر کتاب تئوریک «سلوک شعر» را منتشر کرده بودیم. «شهر یک داستان: بررسی صد سال داستان کوتاه شهری در ایران» اثر آرش آذرپناه نیز در این حوزه در دست نشر است.

مدیر انتشارات ماه و خورشید در پایان گفت: اجازه انتشار سفرنامه‌های جلال آل احمد شامل متن هر پنج سفرنامه این نویسنده فقید ایرانی نیز توسط وارثان به انتشارات ماه و خورشید واگذار شد که مراحل آماده سازی را پشت سر گذاشته و این مجموعه نیز به زودی منتشر می‌شود. همچنین دو کتاب «مرگ و فراموشی» و «نگاه واژگون ساز دوربین: جستارهایی درباره عکس و عکاسان ایرانی» هر دو نوشته ناصر فکوهی را نیز به زودی روانه کتابفروشی‌ها خواهیم کرد.