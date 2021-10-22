به گزارش خبرگزاری مهر، «گربه و شیطان» اثر جیمز جویس و ترجمه غلامرضا امامی از مجموعه «نویسندگان بزرگ؛ خواننده‌های کوچک» نشر پرتقال تجدید چاپ شد. «گربه و شیطان» داستان جذاب و ساده‌ای است که جیمز جویس برای نوه‌اش استیو نوشت. روح تازگی و شوخ طبعی و داستان پردازی جویس با تصویری شاد از شهری قرون وسطی در فرانسه، کاریکاتورهای شهردار با هوش و شیطانی با زبان ساختگی این داستان را جان بخشیده است.

همچنین به تازگی قصه زیبای نو یافته‌ای نیز از جویس برای نوه‌اش با نام «گربه‌های کپنهاک» به ترجمه غلامرضا امامی برای کودکان و نوجوانان از سوی نشر پرتقال نشر یافته که گذشته از جنبه طنز آمیزش از یک قصه کودکانه فراتر می‌رود و صورت تند و ضد استبدادی را می‌نمایاند.

«گربه و شیطان» و «گربه‌های کپنهاگ» جیمز جویس به ترجمه غلامرضا امامی هر چند به زبانی ساده نوشته شده و در مجموعه «نویسندگان بزرگ، خواننده‌های» نشر پرتقال نشر یافته ولی با شگردهای ویژه این نویسنده نه تنها برای کودکان و نوجوانان بلکه برای بزرگسالان نیز جذاب و خواندنی است.

هردو کتاب با تصویرهای جذاب رنگین به بهای ۲۹ هزار تومان توسط نشر پرتقال عرضه شده است.