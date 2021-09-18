چای سبز و کاکائو به طول عمر افراد مسن کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از زی نیوز، سارکوپنی پدیده‌ای است که با افزیش سن رخ می‌دهد و به از دست دادن تدریجی توده و عملکرد ماهیچه‌های اسکلتی اشاره دارد.

سارکوپنی یکی از دلایل اصلی از دست دادن توده عضلانی است. به طور متوسط، تخمین زده می‌شود که ۵-۱۳ درصد از افراد مسن ۶۰-۷۰ ساله مبتلا به سارکوپنی هستند. این آمار برای افراد ۸۰ سال به بالا به ۱۱-۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

«جوردی کالدرو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لیدا اسپانیا، می‌گوید: «سارکوپنی عامل اصلی کاهش عملکرد بدنی در افراد مسن محسوب می‌شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «عملکرد ماهیچه‌ای مختل شده مرتبط با سارکوپنی بر کیفیت زندگی افراد مسن تأثیر منفی می‌گذارد و خطر عوارض نامطلوب سلامتی از جمله ناتوانی، صدمات ناشی از زمین خوردن، و مرگ و میر را افزایش می‌دهد.»

سارکوپنی علاوه بر تحلیل عضلات اسکلتی، موجب تغییرات مورفولوژیکی و مولکولی در اجزای مجزای سیستم عصبی عضلانی، از جمله نورونهای حرکتی نخاع و اتصالات عصبی عضلانی می‌شود.

در این مطالعه، تأثیر دو رژیم غذایی غنی از فلاونوئید حاوی کاتچین (عصاره چای سبز) (GTE) یا فلاوانول های کاکائو بر تغییرات مرتبط با افزایش سن در سیستم عصبی عضلانی موش‌ها بررسی شد.

مصرف رژیم غذایی حاوی فلاونوئیدهای بدست آمده از چای سبز یا کاکائو توانست میزان بقای موش‌های مسن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از برخی تغییرات ساختاری که با پیری در اجزای سلولی مجزا سیستم عصبی عضلانی رخ می‌دهد جلوگیری کند.

به گفته محققان، هر دو رژیم غذایی به وضوح عصب و بلوغ اتصالات عصبی عضلانی را حفظ کرده، روند پیری عضله اسکلتی را به تأخیر انداخته و ظرفیت بازسازی آن را افزایش دادند.

محققان می‌گویند: «داده های ما نشان می‌دهد که برخی فلاونوئیدهای گیاهی ممکن است در مدیریت تخریب سیستم عصبی عضلانی مرتبط با سن مفید باشند.»