به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، صبح شنبه در برنامه سلام صبح بخیر شبکه یک سیما، اظهار داشت: تا کنون ۴۲ هزار نفر برای مراسم اربعین در کربلا ثبت نام قطعی کرده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر شرط واکسیناسیون (۲ دوز واکسن کرونا) برای ثبت نام قطعی زائران، گفت: این افراد پس از تأیید وزارت بهداشت، امکان ثبت نام قطعی در سامانه سماح را داشتند.

وی افزود: با سازمان هواپیمایی توافق شده نرخ بلیت رفت و برگشت زائران اربعین ۵ میلیون تومان باشد و فقط سفر از شهر مشهد به دلیل بعد مسافت یک میلیون تومان بیشتر است.

رشیدیان تاکید کرد: تمامی زائران باید از طریق هوایی سفر کنند اما می‌توانند در زمان برگشت از مرز زمینی مهران استفاده کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: هیچکدام از مرزهای زمینی کشور برای زائران اربعین باز نیست.