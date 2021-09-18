آمادگی مشارکت در بومی سازی ۱۰ محصول راهبردی شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان با اشاره به ارائه پیشنهاد اولیه این موضوع به وزارت ارتباطات گفت: پیشنهاد اولیه ارائه شده و باید مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و اقتضائات جدید شبکه ملی اطلاعات در آن لحاظ و مورد تأیید و استفاده قرار بگیرد.

وی به تجربه مشارکت این پژوهشگاه در ارائه زیرساخت مورد نیاز و سرمایه گذاری بر محصولاتی چون ضد بدافزار پادویش و DEDM و CWDM اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم زیرساخت مورد نیاز را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و سرمایه گذاری نیز کنیم و متعاقب آن پس از تولید محصول، با بخش خصوصی در ارائه محصول و خدمات مشارکت داشته باشیم.

یزدانیان با اشاره به ارجاع استقرار مرکز پایش و رصد شبکه ملی اطلاعات به این پژوهشگاه افزود: در زمینه تنظیم گری و توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز آماده همکاری با وزارت ارتباطات هستیم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: مطالعات گسترده ای در خصوص شبکه ملی اطلاعات در پژوهشگاه انجام شده که باید در این پروژه مورد استفاده قرار بگیرد و برخی هم نیاز به حمایت وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه دارد.

وی با بیان اهم فعالیت‌های پژوهشگاه در زمینه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و مشارکت در این زمینه گفت: در سنوات گذشته زیرساخت‌های آزمایشگاهی مفیدی توسط پژوهشگاه ایجاد شده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد ۱۰ آزمایشگاه تأیید نمونه ارتباطات، ۸ آزمایشگاه تأیید نمونه آی تی، ۴ آزمایشگاه تأیید نمونه امنیت و حضور ۱۰۲ نفر عضو هیأت علمی و ۱۵۰ پژوهشگر در این مجموعه اشاره کرد.

یزدانیان با اشاره به مطالعات گسترده پژوهشگاه در حوزه امنیت و حکمرانی شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در حوزه حکمرانی به ویژه در طراحی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات مشارکت داشتیم. در تدوین مدل کسب و کار و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات هم مشارکت داشتیم و نتایج را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دادیم. همچنین مدل همکاری بخش خصوصی – عمومی را در اختیار سیاستگذاران این حوزه قرار داده ایم.