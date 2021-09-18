لزوم تقویت تولید محصولات ICT در مقیاس جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ( IRICTU)، داوود ادیب در حاشیه رویداد خودنمایی زنجیره تأمین داخلی که به منظور بومی سازی شبکه ملی اطلاعات در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور شرکت‌های عضو سندیکا، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و تشکل‌های حوزه ICT برگزار شد،گفت: این گونه کنفرانس‌ها می‌توانند به عنوان یک نظام همسو کننده و در راستای وفاق سندیکاها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی عمل کند و در کنار این موضوع، برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به راهبردهای پیش روی وزارت ICT کمک بزرگی کند.

وی افزود: در چند سال گذشته، در داخل کشور موازی کاری بسیاری چه در بخش‌های دولتی و چه در تشکل‌ها داشته ایم و این نشست‌ها کمک خواهد کرد تا سندیکای صنعت مخابرات، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سایر تشکل‌ها، در برنامه‌های راهبردی و برنامه‌هایی که به نوعی سهولت کسب و کار را برای تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بر می‌گیرد، برنامه‌های خود را با هم منسجم کند.

ادیب با اظهار امیدواری از اینکه با برگزاری این کنفرانس‌ها ضمن تقویت تولید در داخل، این هم افزایی را در صادرات محصولات ICT در مقیاس منطقه‌ای و سپس جهانی داشته باشیم و در این زمینه کمک شایانی به اقتصاد کشور صورت پذیرد، گفت: امیدواریم با برگزاری کنفرانس‌هایی چون «کنفرانس ظرفیت برای شبکه ملی اطلاعات»، هم افزایی در زمینه صادرات محصولات ICT و محصولاتی با ارزش افزوده داشته باشیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: در شرایط حاضر، متأسفانه پاندمی کرونا فعالیت‌های کسب‌وکارها را محدود کرده و فضای تحریم هم از سال‌های گذشته فضای نامطلوبی را در تمام صنایع و مخصوصاً صنعت ICT، به عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین صنعت با ارزش افزوده بالا ، فراهم آورده است، این اتحادیه به عنوان تشکل تخصصی صادراتی این حوزه ، پیش نیازهای این موضوع را در برخی از بخش‌های مرتبط با صادرات فراهم کرده است.

ادیب ادامه داد: این اتحادیه به همین منظور ایجاد پایگاه‌های صادراتی را در برنامه خود گذاشته و دفاتری را در برخی کشورها از جمله کنیا به عنوان دروازه آفریقا، راه اندازی کرده که سایر تشکل‌ها نیز می‌توانند از این دفتر به عنوان پایگاه صادراتی جهت محصولات دارای توانمندی صادراتی خود استفاده کنند و امیدواریم با این تلاش‌ها، اهداف اقتصاد مقاومتی که در وهله اول نگاه به تولید در داخل و در وهله دوم نگاه به صادرات بازارهای هدف است، تحقق یابد.

توانمندی‌های تشکل‌ها باید در شبکه ملی اطلاعات تجمیع شود

در این مراسم فریبرز نژاد دادگر عضو هیأت مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز با تاکید بر اینکه توانمندی‌های تشکل‌ها باید در شبکه ملی اطلاعات تجمیع شود، گفت: صادرات و تعاملات بین المللی، زمینه ساز رسوب دانش و ارتقای سطح استاندارد محصولات و خدمات خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه همه ذی‌نفعان باید مسولیتشان در سند راهبردی مشخص شود، گفت: اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با حمایت معنوی دولت، آمادگی کامل خود را برای بومی سازی و ارائه خدمات مهندسی در شبکه‌ملی اطلاعات اعلام می‌کنند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات با بیان اینکه تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات امری کاملاً ضروری است، افزود: ما مشکلات فراوانی پیش روی صادرات داشته و داریم که امیدواریم دولت جدید و وزیر ICT فعلی به عنوان متولی برنامه‌های حوزه ICT بخشی از آن‌ها را مرتفع سازد. ما نیز این آمادگی را داریم که در کنار سایر تشکل‌ها، با این برنامه‌ها هم‌راستا و همراه باشیم.

وی با بیان اینکه دولت باید سند راهبردی به روز در خصوص صادرات این حوزه داشته باشد، بر لزوم تجمیع توانمندی‌های تشکل‌ها در شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد.