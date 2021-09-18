پرواز آزمایشی هواپیمای برقی رولزرویس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، رولز رویس برای فعالیت در حوزه هوانوردی و تولید موتورهای جت مشهور است. اکنون یک هواپیمای تمام الکتریک این شرکت نخستین پرواز خود را انجام داده است.

هواپیمای Spirit of Innovation پروازی ۱۵ دقیقه‌ای انجام داد که سرآغاز مرحله آزمایشی آن است. در این مرحله اطلاعاتی درباره قدرت الکتریکی هواپیما و سیستم محرکه آن جمع آوری می‌شود.

رولز رویس در بیانیه‌ای اعلام کرد این هواپیمای برقی مجهز به یک پک باتری با ۶ هزار سلول و ۳ موتور است که می‌توانند ۴۰۰ کیلووات ساعت انرژی تولید کنند. همچنین این شرکت ادعا می‌کند سرعت هواپیمای مذکور به تدریج به ۳۰۰ مایل بر ساعت می‌رسد. این هواپیمای تک سرنشین دارای پک باتری با متراکم‌ترین میزان انرژی است که تاکنون در یک وسیله نقلیه هوایی به کار رفته است.

پرواز آزمایشی هواپیمای رولز رویس یک سال پس از برنامه ریزی برای بلند شدن آن زمین انجام شده است.

این شرکت همچنین مشغول توسعه یک تاکسی هوایی با همکاری Tecnam است. هدف از این همکاری ساخت یک هواپیمای تجاری برقی برای بازار حمل ونقل است.