دوچرخه Eta Aerovelo با سرعت 144.2 کیلومتر در ساعت رکورددار جهان است تنها منبع انرژی این دستگاه قدرت ماهیچه های انسان است و راز سرعت آن در شکل آیرودینامیکی کامل آن است.