کد مطلب 5311121 https://mehrnews.com/xW94f ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰ کد مطلب 5311121 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰ سریعترین دوچرخه جهان دوچرخه Eta Aerovelo با سرعت 144.2 کیلومتر در ساعت رکورددار جهان است تنها منبع انرژی این دستگاه قدرت ماهیچه های انسان است و راز سرعت آن در شکل آیرودینامیکی کامل آن است. کپی شد مطالب مرتبط چالش جدید تسلا با شورای ملی ایمنی حمل و نقل آمریکا تولید خودروی پیل سوختی که فقط ۴۵۰ کیلوگرم وزن دارد پرواز آزمایشی هواپیمای برقی رولزرویس انجام شد برچسبها دوچرخه برقی صنعت خودروسازی خودروی برقی
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