کد مطلب 5311121
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۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰

سریع‌ترین دوچرخه جهان

سریع‌ترین دوچرخه جهان

دوچرخه Eta Aerovelo با سرعت 144.2 کیلومتر در ساعت رکورددار جهان است تنها منبع انرژی این دستگاه قدرت ماهیچه های انسان است و راز سرعت آن در شکل آیرودینامیکی کامل آن است.

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