به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا غریبی صبح شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: دفاع مقدس یک گنج بزرگ است که باید تلاش کنیم به خوبی معرفی و ارزش‌های آن به نسل جدید منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس ما سرتاسر حماسه بوده است افزود: در ابتدای جنگ قوای نظامی ما قابل مقایسه با دشمن نبود ولی عناصری همچون ایمان و اعتقادات رزمندگان موجب فتوحات بزرگی شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه هنوز هم در حال دفاع هستیم اضافه کرد: حملات دشمنان تمام نشده است بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اعتقادی همچنان درگیر مبارزه هستیم.

وی جبهه فرهنگی و رسانه‌ای را در پیشانی عرصه دفاع دانست و ادامه داد: باید در این عرصه پرقدرت حضور داشته باشیم و هرگز از ترفندها و دسیسه‌های دشمنان که دائم در هر حال تغییر است غافل نشویم.

تجلیل از ۱۲ هزار پیشکسوت دفاع مقدس

سرهنگ غریبی خاطرنشان کرد: به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس ستاد استانی به ریاست استاندار و دبیری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با عضویت دستگاه‌های لشکری و کشوری تشکیل شده و این ستاد به صورت شهرستانی نیز فعال شده است.

وی با اشاره به طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در دوران دفاع مقدس بیان کرد: تاکنون هزار و ۸۵۰ برنامه به ستاد ارائه شده است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از دو هزار و ۵۰۰ ویژه‌برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اجرا شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به مراسم تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس در سراسر کشور، سهم استان بوشهر در این برنامه را ۱۲ هزار نفر عنوان کرد.

مانور دریایی با حضور ۱۷۰ شناور

وی گفت: یکی از برنامه‌های شاخص ما در هفته دفاع مقدس تحلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت است که این مراسم با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور در سالن حسینیه ثارالله استان بوشهر برگزار می‌شود.

غریبی با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: آمادگی برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان با حضور هزار نفر را داریم ولی به خاطر محدودیت کرونا این مراسم با کمتر از ۳۰۰ نفر برگزار خواهد شد.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های این هفته می‌توان به رونمایی از تولیدات هنری بنیاد حفظ آثار، مانور دریایی با حضور ۱۷۰ شناور، تجلیل از سربازان نمونه، اجلاسیه شهدای دانشجوی دانشگاه پیام نور کشور در بوشهر، تجلیل از خانواده شهدا و مدافعان سلامت، جشنواره ابوذر، گرامیداشت حماسه کمان ۹۹ و.. اشاره کرد.