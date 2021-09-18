طالبان: تشکیل دولت دائم روزها یا ماهها طول می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل شاهین سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون رسمی ژاپن (ان اچ کی) از طرح این گروه برای انتقال قدرت به حکومت دائم خبر داد و گفت با توجه به موقت بودن دولت جدید، انتظار اعمال برخی تغییرها وجود دارد.

شاهین در ادامه افزود: نیاز به تعیین فوری کابینه دائم، یک مطالبه مردمی است حال آنکه این روند ممکن است روزها و حتی ماه ها طول بکشد.

وی ادامه داد: عدم قطعیت درباره چارچوب زمانی تشکیل دولت دائم، دلیل لغو مراسم تحلیف دولت جدید بود حال آنکه این مسئله به کشورهایی که از آنها برای حضور در مراسم دعوت شده بود؛ اطلاع داده شد.

شاهین همچنین از تداوم ارتباط طالبان و آمریکا بعد از پایان عملیات خروج نظامیان خارجی از افغانستان خبر داد و گفت آمادگی برقراری روابط دوجانبه با آنها را داریم و از واشنگتن می خواهیم که دارایی های افغانستان را آزاد کند.

ذبیح الله مجاهد دیگر سخنگوی طالبان نیز روز پنجشنبه در مصاحبه با ان اچ کی گفته بود که دولت موقت افغانستان، از راه دیپلماسی، خواستار ایجاد رابطه ای خوب با جامعه بین الملل است.

وی در این باره افزود: منافع افغانستان، منافع جامعه بین الملل نیز تلقی می شود. ثبات افغانستان برای جهان مهم است.

مجاهد از جامعه بین الملل خواست دارایی های بلوکه شده افغانستان را آزاد کنند و در پاسخ به اعتراض ها مبنی بر عدم فراگیر بودن دولت جدید، یادآوری کرد که این دولت موقت است.

این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه طالبان هرگز پذیرای نقش سازمان ملل در کمک به تشکیل دولت جدید افغانستان نخواهد بود؛ در مصاحبه با رویترز گفت: توقع معجزه نداشته باشید.

به ادعای وی، هرگونه تصوری مبنی بر اینکه این نهاد می تواند (به تنهایی) مشکلات افغانستان را حل و فصل کند؛ توهم است و توانایی سازمان ملل برای میانجیگری در راستای ایجاد دولتی به مراتب فراگیرتر از سوی طالبان، محدود است.