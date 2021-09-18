برای برگزیدگان جشنواره جوان شغل ایجاد کنید/ دعوت از داوران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، تعدادی از اعضای هیات داوران بخش تمبک، گیتار و ابوا پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان با اشاره به امتیازات برگزاری جشنواره به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون آینده شغلی برگزیدگان این رویداد موسیقایی و نقش مدیران دولتی برای اشتغالزایی هنرمندان جوان پرداختند.

کامبیز گنجه‌ای داور چندین دوره بخش تنبک جشنواره موسیقی جوان ،با مثبت ارزیابی کردن جشنواره گفت:جشنواره جوان در ردیف معدود جشنواره‌های موسیقایی است که توانسته دراین سال‌ها به‌مدد داشتن برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از حضور هنرمندان باسابقه درحیطه داوری، گام‌های موثری در زمینه ارتقای انگیزه هنرمندان جوان بردارد.براین اساس، می‌توان کارنامه جشنواره موسیقی جوان را مطلوب و قابل‌قبول ارزیابی کرد. چرا که چنین جشنواره‌ای توانسته بستر مناسب و سالمی را درجهت تجربه‌آزمایی هنرمندان جوان فراهم کند.

وی ضمن ارزیابی خود از شرکت کنندگان بخش تمبک درپاسخ به این سوال که جشنواره‌ها چقدر می‌توانند در فراهم کردن زمینه اشتغال برای برگزیدگان هر دوره نقش داشته باشند، تصریح کرد: هرکدام از جوانانی که در جشنواره‌ها مانند جشنواره موسیقی جوان حضور می‌یابند، دلشان می‌خواهد بعداز گذراندن دوره‌های تخصصی، وارد بازار کار شوند. این مسئله هم برای جوانان از طریق ورود به ارکسترها میسر می‌شود. امیدوارم دولت بتواند با حمایت بیشتر از نسل جوان در جشنواره‌هایی نظیر موسیقی جوان به فراهم کردن زمینه اشتغال آنها کمک کند. بنابراین، تصورمی‌کنم بهترین جایزه‌ای که می‌توان برای برگزیدگان جشنواره درنظر گرفت، فراهم کردن زمینه اشتغال‌زایی برای آنها باشد.

کنارآمدن با برگزاری یک جشنواره در کرونا

علیرضا تفقدی نوازنده گیتار و مدرس که داوری چندین دوره جشنواره موسیقی جوان را برعهده داشته،با اشاره به برگزاری جشنواره در سایه شیوع ویروس کرونا گفت: این دومین دوره جشنواره است که تحت تاثیر پاندومی کرونا برگزار می‌شود و تقریبا همه داریم به این شکل برگزاری، عادت می‌کنیم و با آن کنار می‌آییم. بنابراین تاثیرگذاری جشنواره تغییری نکرده و هنوز جوان‌ها از آن استقبال می‌کنند.

این مدرس موسیقی درباره سطح کیفی آثار ارائه شده در جشنواره موسیقی جوان گفت: هنرآموزان جوانی از شهرستان‌های دور از پایتخت در این جشنواره شرکت کردند و درخشیدند. بسیاری از آنها در حالی در چنین رقابتی به چشم آمده‌اند که هنرآموزان تهرانی به کلاس‌ها و اساتید خوب دسترسی دارند. بسیاری از هنرمندان جوان شهرستانی از استعدادهای ذاتی و توانایی‌های غریزی برخوردارند و حیف است که این بچه‌ها از برگزاری جشنواره بی‌خبر بمانند و نتوانند در جشنواره شرکت کنند.

این نوازنده و مدرس گیتار پیشنهاد کرد که وقتی از کرونا عبور کردیم، می‌شود داورانی را از خارج دعوت کرد تا جشنواره بین‌المللی شود. در سایر کشورها جشنواره‌های ملی منوط به ارزیابی داخلی نیستند؛ مثل جشنواره‌های فیلم در جهان. همچنان که یک فیلمساز ایرانی در جشنواره کن قضاوت می‌کند یا می‌تواند عضو آکادمی اسکار باشد، جشنواره موسیقی جوان هم می‌تواند از حضور و همراهی داوران خارجی بهره بگیرد.

وی دربخش دیگری از صحبتهایش بیان کرد: حضور داور خارجی به جشنواره وسعت می‌دهد، باعث رسمیت بیشتر جشنواره می‌شود، اعتبار آن را بالاتر می‌برد و می‌تواند کم کم راهی برای توسعه جشنواره و راهیابی هنرمندان ایرانی به ارکسترهای بین‌المللی باز کند. این مسئله باعث می‌شود که انگیزه بچه‌ها نیز افزایش پیدا کند.

گرایش جوانان به یادگیری یک ساز کمتر شناخته شده

یاسمن کیمیاوی که مدت دو سال است داوری این جشنواره را دربخش سازهای بادی برعهده دارد،درخصوص اثرگذاری این جشنواره درجامعه گفت: ازدیدگاه من جشنواره ملی موسیقی ایران انگیزه بسیارخوبی برای شرکت کننده گان جوانی است که دراین زمینه فعالیت می کنند.درواقع این جشنواره درکنارایجاد رقابت، به نوعی دربین شرکت کنندگان ارتباط دوستی بوجود آورده تا با دیدن اجراهای یکدیگر توجه بیشتری به کارهای هم گروهی های خود داشته باشند.

داور پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیان اینکه تعداد نوازندگان سازاُبوا در ایران اندک است،اظهار داشت:با وجود این تعداد کم در این چند سال اخیر رشد خوبی داشته و علاقمندان بسیاری به آن جذب شده اند. دراین سالها هنرجویان بسیاری یادگیری این ساز را در هنرستان بصورت جدی دنبال می کنند که به عقیده من یک بعد آن جشنواره موسیقی جوان است چرا که توانسته انگیزه خوبی در بین آنها ایجاد کند وشرکت دراین جشنواره بخشی از هدف گذاری زندگیشان است که به باور من تصمیم بسیار خوبی است.