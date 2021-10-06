نبود پزشک متخصص زن برای سونوگرافی بانوان در کبودرآهنگ

اعظم لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه حدود دو سال با کمک یک خیریه تمام امکانات و تجهیزات مطب سونو گرافی تهیه شده و مطب آماده بهره برداری است ولی به دلیل نبود پزشک خانم این مکان بدون استفاده مانده است.

وی با بیان اینکه شهرستان کبودرآهنگ شهرستان مهمی است افزود: بیماران روستاهای شیرین سو، گل تپه و شهرستان‌های رزن، فامنین و حتی برخی از روستاهای زنجان به این شهرستان مراجعه می‌کنند ولی متأسفانه این شهرستان فقط یک مرکز سونوگرافی خانم دارد که هفته‌ای دو روز و در داخل بیمارستان در حال فعالیت است و جوابگوی تمام این بیماران نیست و گاهی نوبت دهی به یک ماه هم به طول می‌انجامد.

مسئول نهضت پیشرفت بانوان کبودرآهنگ تاکید کرد: زنان بیشتر از آقایان نیاز به سونوگرافی دارند به دلیل بیماری و یا سونوگرافی قبل از بارداری، بعد از بارداری، حین بارداری،

بارداری خارج از رحم و موارد دیگر باید به سونوگرافی مراجعه کنند و نبود سونوگرافی مشکلاتی را برای خانواده‌ها و بانوان به وجود آورده است.

وی بابیان اینکه نبود سونوگرافی در این شهرستان مشکلات متعددی از قبیل مرگ جوانان به دلیل مراجعه نکردن به موقع به پزشک سونوگراف، تصادف در حال رفت و آمد به مراکز سونوگرافی دیگر شهرها و پرداخت هزینه‌های چند برابری در شهرهای دیگر و مورد اینچنینی را به وجود آورده است تصریح کرد: به دلیل عدم رضایت بانوان شهرستان، خانواده‌ها اجازه این را به خانواده خود نمی‌دهند که به پزشک متخصص برای سونوگرافی مراجعه کنند و باید مسئولین به این موضوع نگاه ویژه کنند.

لطیفی در پایان با بیان اینکه حدود ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم برای شکوفا شدن این انقلاب شهدای زیادی تقدیم کرده‌اند و باید توجه بیشتری به مطالبات مردم از لحاظ اقتصادی و پزشکی و روحی شود، افزود: مردم شهرستان کبودرآهنگ از مسئولین نظام پزشکی تقاضا دارند موارد فوق را پیگیری کنند.