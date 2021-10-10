سازمان ملل: جامعه جهانی به وعده کمک به افغانستان پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داد که بحران انسانی در افغانستان به شدت وخیم است و جامعه جهانی باید عمل به وعده های خود در قبال این کشور را در اولویت قرار دهد.

این کمیساریا همچنین هشدار داد که فقدان منابع، تلاش ها در راستای رفع بحران اقتصادی در افغانستان را که می تواند به ایجاد موج جدیدی از پناهجویان منجر شود؛ با ناکامی مواجه خواهد ساخت.

با روی کار آمدن طالبان از نیمه ماه میلادی آوریل، ذخایر مالی این کشور در بانک های خارجی از جمله آمریکا بلوکه شد. همزمان، کشورهای غربی ارائه کمک هزینه به دولت افغانستان را متوقف کردند حال آنکه ارائه کمک های بشردوستانه بلامانع به نظر می رسد.

بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان، بیم آن می رود که تبعات بحران انسانی از افغانستان فراتر رفته و سیل مهاجرت نه تنها کشورهای ایران و پاکستان را که دهها سال است با سخاوتمندی از پناهجویان افغان میزبانی کرده اند؛ تحت الشعاع قرار دهد؛ بلکه از آن هم فراتر رود.

به گفته «باربارا بالوچ» سخنگوی این کمیساریا، هزینه های مورد نیاز برای کمک به افغانستان طی ماه های آتی ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می شود که فقط ۳۵ درصد از این مبلغ از سوی خیرین بین المللی تأمین شده حال آنکه آنها در کنفرانسی که اخیرا در ژنو برگزار شد؛ قول یک میلیارد دلار را داده بودند.

علاوه بر این، کاهش پروازهای تجاری به منزله اجبار در انتقال کمک ها از راه های زمینی است که این مسئله نیز چالش دیگری در برابر سازمان ملل است.