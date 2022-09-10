تاجیکستان پناهجویان افغانستانی را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، تاجیکستان در حال اخراج پناهجویان افغان است و این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از تاجیکستان خواستار توقف روند اخراج پناهجویان افغانستان شده است.

گفته شده بیشتر پناهجویانی که در خیابان‌های تاجیکستان بازداشت و سپس اخراج می‌شوند، در اغلب موارد دارای مدارک مهاجرت به کشورهای دیگر هستند.

براساس گزارش‌ها، پلیس تاجیکستان، پناهجویان افغانستان را در محل کار، خانه و حتی خیابان‌ها بازداشت می‌کند و بدون این‌که به آنان اجازه دهند تا خانواده‌یشان را ببینند، به منطقه مرزی می‌برند و اخراج می‌کنند.

در همین حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از مقام‌های تاجیکستان خواست تا اخراج اجباری را متوقف کنند. الیزابت تان، مدیر حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به روزنامه گاردین گفت: «ما از تاجیکستان می‌خواهیم که بازداشت و اخراج پناهجویان را متوقف کند، اقدامی که به وضوح زندگی را به خطر می‌اندازد.» او افزود: «بازگشت اجباری پناهجویان خلاف قانون است و با اصل عدم بازگرداندن مهاجران که سنگ بنای قوانین بین‌المللی پناهندگان است، مغایرت دارد.»

به گفته وزارت کشور تاجیکستان، این کشور در ۱۵ سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ خانواده پناهجوی افغان را ثبت کرده است که تعداد آنها در مجموع ۱۵۰۰۰ نفر است. تاجیکستان با ۱۳۴۴ کیلومتر طولانی‌ترین مرز با افغانستان دارد.

سال گذشته صندوق بین المللی پول در گزارشی ارزیابی کرده بود که پذیرش سیل مهاجرت از افغانستان در بهترین حالت خود، برای تاجیکستان ۱۰۰ میلیون دلار و برای ایران و پاکستان به ترتیب ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی خواهد داشت.