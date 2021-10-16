مقام یونیسف: کودکان افغان در معرض خطر مرگ قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «عمر عبدی» معاون مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد موسوم به «یونیسف» (UNICEF) اعلام کرد که وضعیت وخیم افغانستان از آنچه هست بدتر خواهد شد و نیازهای انسانی کودکان و زنان این کشور طی ماه های آینده افزایش خواهد یافت.

عمر عبدی در این رابطه گفت: وضعیت بحرانی است و از این هم بدتر خواهد شد.

وی در ادامه افزود که نیازهای انسانی و بشردوستانه در بحبوحه خشکسالی شدید و در نتیجه کمبود آب، نامشخص بودن اوضاع امنیتی، جابجایی مداوم، پیامدهای ویرانگر اجتماعی و اقتصادی همه گیری ویروس کرونا و شروع زمستان، افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد که حتی قبل از تسلط طالبان بر افغانستان، دست کم ۱۰ میلیون کودک در سراسر این کشور نیاز به کمک های بشردوستانه برای زنده ماندن داشتند و حداقل یک میلیون نفر از این کودکان در معرض خطر مرگ قرار دارند چرا که از سوء تغذیه شدید و حاد رنج می برند و هیچ گونه خدمات درمانی هم در کار نیست.

عبدی همچنین گفت که سیستم بهداشتی و خدمات اجتماعی در افغانستان در آستانه فروپاشی هستند، چرا که منابع پزشکی به طور خطرناکی کاهش یافته و موارد سرخک و اسهال حاد در حال افزایش است.

وی همچنین افزود که سیستم اقتصادی نیز در آستانه فروپاشی قرار دارد و یادآور شد که بسیاری از معلمان و کارکنان بخش سلامت حقوق دو ماه گذشته شان را دریافت نکرده اند اما همچنان به کار خود ادامه می دهند.

عبدی در پایان گفت که تعداد بچه هایی که در مدارس ثبت نام کرده اند از تعداد یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ که اکثرشان پسر بوده اند، اکنون به رقم تقریبا ۱۰ میلیون نفر که شامل چهار میلیون دختر می شود، افزایش یافته است. تعداد مدارس نیز سه برابر شده و از ۶ هزار به ۱۸ هزار مدرسه افزایش یافته است.

وی گفت که علیرغم این پیشرفت، ۴ میلیون و دویست هزار نفر از بچه ها شامل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دختر به مدرسه نمی روند.

پیشتر نیز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده بود که بحران انسانی در افغانستان به شدت وخیم است و جامعه جهانی باید عمل به وعده های خود در قبال این کشور را در اولویت قرار دهد.

کمیساریای مذکور همچنین هشدار داده بود که فقدان منابع، تلاش ها در راستای رفع بحران اقتصادی در افغانستان را که می تواند به ایجاد موج جدیدی از پناهجویان منجر شود، با ناکامی مواجه خواهد ساخت.