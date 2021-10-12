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کد مطلب 5325465
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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۵

گفتگوی رئیسی با دانشجویان و کارمندان دانشگاه تهران

گفتگوی رئیسی با دانشجویان و کارمندان دانشگاه تهران

در حاشیه حضور رئیس ‌جمهور در دانشگاه تهران دانشجویان نظرات و مشکلات خود را با ایشان مطرح نمودند.

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