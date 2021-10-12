دریافت 13 MB کد مطلب 5325465 https://mehrnews.com/xWh2Y ۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۵ کد مطلب 5325465 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۵ گفتگوی رئیسی با دانشجویان و کارمندان دانشگاه تهران در حاشیه حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران دانشجویان نظرات و مشکلات خود را با ایشان مطرح نمودند. کپی شد مطالب مرتبط بازگشایی حضوری دانشگاهها با اولویت بندی انجام میشود لزوم جذب دانشجویان خارجی برای پرکردن ظرفیت خالی دانشگاهها مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور آغاز شد سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان منصوب شد محمد مرندی معاون بین الملل دانشگاه تهران شد/ مدیر کل حوزه ریاست تغییر کرد برچسبها دانشگاه تهران شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی آغاز سال تحصیلی جدید آغاز سال تحصیلی
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